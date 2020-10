Explosion d’une pirogue de migrants : “Il y avait des enfants dans la pirogue”, selon des rescapés

Une pirogue de migrants a explosé au large de Mbour, avec une cinquantaine de rescapés. Elle convoyait près de 200 passagers, dont des enfants, selon des témoins.

“Je me trouvais dans la pirogue qui a pris feu avant d’exploser, pour ensuite couler. Lorsque l’incendie s’est déclarée à l’arrière de la pirogue, plusieurs passagers, notamment ceux qui ne savent pas nager, se sont précipités à l’avant.

Il y avait des enfants mais dans la panique, certains ne leur ont pas fait cadeaux”, témoigne un des rescapés sur L’Observateur.

Un autre dit encore être sous le choc. Les images d’un mineur avec qui il avait embarqué et qui a fini sous l’eau, soutient-il, continuent de le hanter.

“Je l’avais sous ma protection dans la pirogue. Après le chavirement, il a paniqué et s’est mis à crier mon nom. Lorsque je l’ai localisé, je lui ai jeté un bidon pour lui permettre de rester à la surface de l’eau. Au bout de 2 heures, il était épuisé et en tenait plus. Il a lâché prise et a coulé sous mes yeux, sans que je puisse l’aider.”

Rappelons qu’une vingtaine de jeunes Saint-Louisiens, habitant Pikine y ont perdu la vie.