Liverpool est dans une petite zone de turbulence en ce moment. On se rappelle de cette défaite face à l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano (1-0), qui aurait pu rester dans le domaine de l’anecdotique si les Reds n’avaient pas perdu un nouveau match, ce week-end face à Watford (3-0).

Les troupes de Jürgen Klopp disputaient ce soir leur huitième de finale de FA Cup, et quoi de mieux qu’un choc face à une autre grosse écurie du championnat, Chelsea, pour se refaire la cerise ? Le tacticien allemand n’hésitait cependant pas à faire tourner, et on voyait de nombreux visages peu habituels comme Adrian, Neco Williams, Adam Lallana, Curtis Jones, Takumi Minamino ou Divock Origi. Les Blues eux avaient également beaucoup de remplaçants habituels dans leur onze, comme Zouma, Gilmour, Barkley ou Giroud, et Kepa retrouvait les cages. Au final, l’équipe de Frank Lampard a été bien supérieure et s’est imposée 2-0.