À l’occasion du premier quart de finale de FA Cup, Manchester United se déplaçait à Carrow Road pour y défier Norwich. Pour ce match, Ole Gunnar Solskjær alignait un onze très remanié avec notamment Anthony Martial, Paul Pogba et Marcus Rashford sur le banc. Conséquence directe de ce turn-over, la première mi-temps était pour le moins insipide bien que légèrement dominée par les Reds Devils (68 % de possession de balle, 8 tirs à 5). Il fallait finalement attendre la 51e minute de jeu pour voir Odion Ighalo battre Tim Krul à bout portant sur le premier tir cadré du match (1-0). Derrière, les visiteurs se montraient plus pressants avec (encore) un Bruno Fernandes à la baguette. Mais alors que United semblait se diriger tranquillement vers les demies, Todd Cantwell, décalé aux abords de la surface par Hernandez, lâchait une frappe sèche qui trompait Sergio Romero (1-1, 75e).

Un but surprise qui animait considérablement la fin de rencontre et qui forçait le tacticien mancunien à faire rentrer les habituels titulaires. Les deux formations se rendant alors coup pour coup, Timm Klose était exclu après un ceinturage sur Ighalo à l’extrême limite de sa surface (89e). Mais après 90 minutes et quelques six minutes de temps additionnel, aucune équipe n’avait pris les devants. Une situation bloquée entraînant les deux rivaux dans une prolongation. Durant cette dernière, Manchester faisait logiquement le siège du but adverse, trouvant la faille grâce au bout du pied d’Harry Maguire (2-1, 118e) ! Bon derniers en Premier League, les Canaries laissent donc s’envoler la dernière opportunité d’offrir du piment à leur fin de saison alors que demain, Sheffield United-Arsenal, Leicester-Chelsea, et Newcastle-Manchester City se disputeront les trois tickets restants pour les demies. Le tirage au sort du dernier carré – qui se déroulera le week-end des 18 et 19 juillet – aura lieu à la mi-temps de Newcastle-Manchester City et sera effectué par Alan Shearer, le tout supervisé par Gary Lineker.