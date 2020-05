Du haut de ses 73 ans et de ses expériences au Real Madrid, à Milan ou à la Juventus, Fabio Capello a côtoyé les plus grands joueurs. Et visiblement, s’il y en a un qui l’a marqué, c’est Ronaldo Nazario, l’attaquant brésilien qu’il a eu sous ses ordres au Real Madrid lors de la saison 2006/2007, où il a remporté le titre de Liga avec les Merengues. Et il a eu quelques soucis avec lui.

« Le plus grand talent que j’ai formé est Ronaldo, le “Gordo”, pour que tout le monde comprenne. Mais en même temps, c’est lui qui m’a créé le plus de problèmes dans les vestiaires. Il avait l’habitude de faire la fête, n’importe quoi. Une fois, Ruud van Nistelrooy m’a dit “Mister, mais ici, dans les vestiaires, ça sent l’alcool” », a expliqué l’Italien à Sky Italia. Il a tout de même ajouté conserver une excellente relation avec le légendaire attaquant brésilien, confiant qu’en termes de talent, « il était le plus grand ».