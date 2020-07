Sadio Mané et ses coéquipiers vont se déplacer à l’Eithad Stadium ce jeudi à 19h15 pour le compte de la 32e journée de la Premier. Un duel au sommet même si les Reds sont déjà sacrés avec 23 points d’écart de leur plus grand rival.

La rencontre se jouera âprement avertit Sadio Mané dans cette interview avec le site de son club. « Ça va être un très, vraiment un bon match. Pour nous, il n’y a pas d’excuses, nous devons tout faire pour le gagner car nous avons maintenant sept matchs. Nous allons le prendre match par match et essayer de les gagner tous parce que c’est notre rêve et est vraiment important pour nous » annonce t’il.

Auteur de 15 buts et 9 passes décisives en 28 matchs, Mané veut encore faire tomber d’autres records. Avec 86 points, les Reds veulent se rapprocher de la barre des 100 points. En 2018, Man City avait remporté le championnat avec 100 points. Record possible à battre avec 21 Points à prendre. Il faudra continuer à gagner.

« Comme je l’ai toujours dit, nous ne devons pas nous arrêter et nous ne nous arrêterons pas à coup sûr après avoir été champion. Je pense que c’est une autre étape de notre carrière et ce que nous voulons réaliser, donc je peux dire par moi-même, cela fait partie de nous et c’est le passé maintenant, donc nous devons nous assurer que nous continuons Les records dans le football sont toujours là pour battre, donc nous voulons à coup sûr réaliser quelque chose de spécial après avoir été champion » informe Sadio Mané. Les prochains adversaires de Liverpool sont avertis!

wiwsport.com

wiwsport

L’article Face à City jeudi, Sadio Mané annonce la couleur: « Il n’y aura pas d’excuses, il faut gagner… » est apparu en premier sur Snap221.info.