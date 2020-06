Lundi 1 juin, Faustine Bollaert recevait plusieurs personnalités dans son émission, Ca commence aujourd’hui, dont Matthieu Lartot.

Le journaliste s’est confié sur un moment où tout a basculé.

“Je me suis blessé pendant un match, a expliqué le présentateur de France 2. À l’époque, il jouait au rugby et rêvait de devenir professionnel. “A ce moment-là, on a cru que c’était une entorse du genou, et de là est apparue une boule à l’intérieur de mon genou”

À cette occasion, on lui découvre une tumeur au genou. Le jeune homme passe deux ans et demi à l’hôpital et doit alors abandonner sa passion. “La prothèse a été mise en place la veille de mes 18 ans. Je suis sorti, j’ai fait mes traitements, radiothérapie, chimiothérapie… J’ai récupéré très vite, avec beaucoup de mobilité”.

Celui qui fut demi de mêlée a pu reprendre mais une autre mauvaise nouvelle est tombée. Opéré en urgence, il a fait une infection nosocomiale. Depuis, Matthieu Lartot a une jambe plus courte que l’autre, de près de deux centimètres, et ne peut plus plier sa jambe “que de 20 ou 30 degrés, dans les bons jours”. Pour compenser cette différence, il utilise des semelles.

