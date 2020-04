Moi, je préfère Youssou Ndour, est un cri de cœur de tous ceux qui se reconnaissent humblement dans les œuvres grandioses de cet homme multidimensionnel qui fait la fierté de l’Afrique mais aussi de son pays le Sénégal. Loin de lui tresser des lauriers, il s’agit en réalité de magnifier un homme de vertu, un citoyen modèle, un patriote invétéré et un Sénégalais qui ne sue que pour son pays. Important, on ne le dira jamais assez de lui car son sillage historique l’aura démontré à plus d’un titre. Ceux qui cherchent à ternir son image devraient tout simplement se mirer devant une glace.

Pourquoi je préfère Youssou Ndour ? Parce qu’ c’est un Sénégalais bon teint devenu une référence nationale. De son douillet quartier de la Médina, il a gravi tous les échelons de la vie sociale pour se retrouver un citoyen modèle qui aime son pays.

Pourquoi je préfère le Roi du Mbalax ? Parce que les décibels du Super Etoile continuent de résonner aux quatre coins du monde avec en appoint deux disques d’or et de multiples distinctions honorifiques de par le monde. You est un monument de la Musique Africaine.

Pourquoi je préfère Madjiguène ? Parce qu’il a reçu de la baraka de ses parents qu’il ne cesse de combler de respect comme il tient à la prunelle de ses yeux.

Pourquoi je préfère l’Ambassadeur Honoraire ?,Parce qu’il a été de tous les combats pour la défense des enfants de par le monde.

Pourquoi je préfère le PCA du Groupe Futurs médias ? Parce qu’il apparait comme un self made man qui aura permis à plus d’un millier de Sénégalais de préserver leur dignité avec un travail décent au Groupe Futurs médias.

Pourquoi je préfère Monsieur le Ministre ? Parce qu’il aura porté haut le flambeau du Sénégal alors ministre de la Culture et du Tourisme. Aujourd’hui ,il reste ministre conseiller auprès du Chef de l’Etat.

Pourquoi je préfère l’homme politique ? Parce que “fekke Maci Bolé” est un concept réaliste qui restitue l’homme politique dans sa capacité à dire les choses telles qu’elles sont.

Pourquoi je préfère Youssou Ndour ? Parce que ses détracteurs perdent la voix et le sommeil à mesure qu’il avance et travaille pour son pays le Sénégal.

Tant de dimensions ,tant de trajectoires, tant de mérites ,tant de compétences et tant de vertu, ne peuvent être torpillés par des “tireurs embusqués” dont la spécialité est de tirer sur tout ce qui bouge.

Ses souteneurs restent péremptoires : “Il aurait fallu plusieurs Youssou Ndour pour que le Sénégal se développe”, suffisant pour inviter à nouveau ses détracteurs à revoir leur copie pour ne pas dire “bodio bodio”.Car,l’on est assez discipliné pour ne pas les imiter dans leur virulence !

Pape Alassane Mboup