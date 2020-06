Face au cachet de 60 millions FCFA réclamé par Sa Thiès pour en découdre avec Reug Reug, la structure Vox-Aréna a pris langue avec Nass, l’argent de Gouye Gui, pour tenter de l’opposer à la foudre de Thiaroye. Selon Nass «j’ai été contacté par le nouveau promoteur pour un combat entre Gouye Gui et Reug Reug. C’était le jeudi ou bien le vendredi passé. Peut-être que c’était quand il n’était pas tombé avec Sa Thiès. Lorsque j’ai été saisi, je lui ai fait savoir que je suis prêt à tordre le cou à Gouye Gui pour lutteur avec Reug Reug. Évoquant le cachet, je lui ai donné un premier montant, puis un deuxième. Ce n’est pas un prix fixe. Car on est prêt à faire des concessions. Parce que je trouve que ce nouveau promoteur est très cordial. Mais on n’est pas prêt à accepter n’importe quel cachet. Parce que Gouye Gui a toujours déclaré qu’il ne croiserait pas Reug reug. Il se focalise sur Eumeu Sène qui était prêt à lui tendre la perche et d’autres champions. Je veux lui forcer la in. Mais à condition que le cachet lui convienne». Précise t-il.

