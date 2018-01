(05 Photos) Parcelles Assainies : Des voleurs pénètrent dans une boutique et emportent 1 million Fcfa

L’insécurité à l’Unité 26 des Parcelles Assainies est criante. Pour la 5eme fois en quelques semaines seulement des voleurs ont forcé des portes de boutique et ont cambriolé. Cette fois-ci, la commerçante Aida Lô, est la victime.

Dakar, Parcelles Assainies Unité 26, il est aux alentours de 6h du matin lorsque les habitants se lèvent pour vaquer à leurs préoccupations. Mais alors que le soleil fait son apparition, s’installe la consternation après la découverte du cambriolage de la boutique d’Aida Lô, à quelques encablures du rondpoint de l’Unité 26, en face de la construction du pont du prolongement de la VDN, vers Dior.

Les malfrats, qui n’en sont pas à leurs premiers cambriolages d’après les témoignages, ont cisaillé la porte de la boutique avant de pénétrer dans la boutique et opérer. Habitante de Nord-Foire, à quelques kilomètres de sa boutique, Aida Lô, la cinquantaine et propriétaire de la boutique, n’a pu que constater les dégâts à son arrivée.

Visiblement marquée par les événements, c’est avec une voix légère qu’elle fait part de son désarroi. « C’est vraiment difficile. On m’a appelé ce matin pour m’informer. Je peinais à y croire. En plus, sur les marchandises volées, il y avait des produits qui ne m’appartenais pas », se désole Aida. En effet, dans la boutique, tout, ou presque, a été emporté. Des wax, des tissus, des draps de valeurs, des rideaux ainsi qu’une trentaine de poulets, le tout d’une valeur de plus d’un million et demi. Seuls des vaisselles ainsi que des produits cosmétiques comme des parfums ou des soins de beauté ont été épargnés.

