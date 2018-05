(13 Photos) Cité Mbackiou Faye : un camion se renverse et finit sur le mur d’une chambre

GALSEN221 – Le pire a été évité ce mercredi 2 avril à la cité Mbackiou Faye où un camion qui déchargeait du sable s’est malencontreusement renversé, finissant son “acrobatie” sur le mur d’une maison et plus précisément sur une des chambres que comporte celle-ci. Fort heureusement, Galsen221 est en mesure de vous dire que la femme qui se trouvait à l’intérieur de ladite chambre n’a rien eu, tout comme ses enfants qui y étaient également. Plus de peur que de mal donc lorsqu’on sait que cela aurait pu coûter des vies.

