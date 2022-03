Accusée de « Ndiaalo » par son mari, L’avocat de Mariama Diallo raconte de film : »Goor bou Niakkeu ormeu… »(Vidéo)

Le mariage est une union conjugale contractuelle et/ou rituelle, à durée illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Le terme désigne à la fois la cérémonie rituelle, l’union qui en est issue et l’institution en définissant les règles. C’est l’un des cadres établissant les structures familiales d’une société.

Les formes varient d’une société à une autre, et parfois au sein de la même société. Les mariages diffèrent dans les conséquences matérielles de l’engagement matrimonial (droits et obligations des époux, modalités de rupture, solidarités de dettes…), par les conditions à remplir par les époux pour être mariables (possibilité ou non de mariage homosexuel, de mariage mixte, de remariage, de mariage consanguin, de mariage non consenti)ou encore par ses conséquences juridiques (possibilité d’adoption, suspension de la personnalité juridique d’un des époux). Sur le plan culturel, il diffère par le déroulement d’un rite célébrant le mariage ou son absence, par la symbolique associée à son engagement (religieuse ou civile, mariage d’amour, mariage arrangé ou mariage blanc…), par les implications sociales de l’union (alliances entre familles) ou au contraire par son caractère intimiste centré uniquement sur le couple (mode de l’élopement).

L’importance du mariage diffère également selon les sociétés, notamment en fonction de la présence ou non d’autres formes de conjugalité (union libre, concubinage, union civile), des formes de celles-ci et du degré d’acceptation de ces modes de vie plus informels par la société.