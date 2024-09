Deux semaines après le double meurtre du danseur Aziz Dabala et de son neveu Waly, de nouveaux éléments ont été révélés par la Division des investigations criminelles (DIC).

Les récentes informations montrent qu’il n’y a qu’un seul suspect dans cette affaire, et aucune preuve ne soutient la complicité des autres personnes suspectées. Nabou Lèye, qui avait été initialement accusée, a été déclarée innocente faute de preuves, rapporte le journal l’AS.

Le suspect principal a avoué avoir tué Aziz sous l’effet de la drogue et a expliqué que la dispute avait éclaté à la suite d’une tentative de séduction et d’une altercation concernant une somme de 5000 FCFA. L’enquête fait l’objet de critiques en raison de ses nombreuses zones d’ombre et de ses imprécisions, précise l’AS.