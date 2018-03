Bargny : Kidnapping d’un enfant âgé de 2 ans

Alors qu’on n’a pas fini de s’indigner de l’assassinat d’une fillette à Mbao, on apprend l’enlèvement hier d’un enfant à Bargny. Le petit Serigne Fallou Diop, un enfant âgé seulement de 2 ans et 6 mois, a été enlevé vers 13h à Bargny au quartier Darou Nahim à Gouye Mouride. Selon les parents, le petit Serigne Fallou Diop jouait devant la maison avec sa jumelle vers 13h. Depuis lors, les parents et voisins se sont lancés à la recherche de Serigne Fallou Diop en vain. Une plainte a été déposée à la police.

Dakaractu