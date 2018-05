Bus en partance pour Kédougou : Mariama Diallo rend l’âme aux cotés de son époux

En partance pour Kédougou, les passagers du bus de transport interurbain FK-1000-B ne sont pas prêts à oublier la triste scène qui s’est déroulée sous leurs yeux, vendredi dernier.

Mariama Diallo ne savait pas si bien qu’en embarquant à bord d’un bus en compagnie de son mari,ce vendredi, qu’elle allait trouver la mort. Originaire de Khar Yalla, mariée et mère de deux enfants, Mariama a perdu la vie dans un bus de transport interurbain immatriculé FK-1000-B à bord duquel elle avait pris place aux cotés de son mari. Elle a en effet rendu l’âme au moment où leur véhicule entrait à Koussanar. Souffrant d’une maladie, Mariama Diallo a d’abord été victime d’un malaise. Alerté, le chauffeur du bus a fait cap sur le centre de santé de la localité où les blouses blanches ont constaté son décès, en présence du sous-préfet de la commune et des pandores de la localité. Une enquête a été ouverte à cet effet. C’est ainsi que le chauffeur et le mari de la victime ont été auditionnés.

Senegal7.com