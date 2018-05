Castors: Un agent de la SGBS séquestré par un client

Séquestration voie de fait et trouble à l’ordre public. Telles sont les charges qui pèsent sur le sieur E M Diédhiou qui a été déféré au parquet par la police de Dieuppeul. Enseignant de son état et jeune père de famille a été perdu par son caractère impulsif. Une nervosité qu’il a justifiée devant les enquêteurs au vu des va et vient qu’il a faits pour recevoir de sa banque son tableau d’amortisseur. Il s’agit d’un document obligatoire remis par un établissement de crédit à un emprunteur lui indiquant le montant dû par celui-ci à chaque échéance du crédit selon Vox Pop.

Mais, les choses ont très vite dégénéré et il a fallu l’intervention de la police pour que l’agent séquestre soit enfin libéré. Les faits se sont passés le 4 mai à la SGBS de Castors pour refus de traitement rapide de son dossier. Il accuse la banque de lui avoir fait rater sa formation.