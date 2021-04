Dernière Minute – Mauvaise Nouvelle Pour Djiby Seye: Il a renversé avec son scooter un enfant en face du cimetière de Yoff

Nous venons d’apprendre C’est une mauvaise nouvelle pour le comédien Djiby Sèye qui, en effet, a fauché grièvement un enfant de 03 ans devant le cimetière de Yoff.

D’après la source de Wanéma visité par sunubuzz qui raconte que “la mère lavait son véhicule et un moment d’inattention de la dame, l’enfant se dirige vers la route et l’horreur s’est produit. Le scooter de Djiby Sèye catapulte l’enfant qui est toujours en réanimation.” En attendant plus d’information sur l’état de santé de l’enfant, la rédaction de sunubuzz souhaite un bon rétablissement au petit!