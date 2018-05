La route continue de faire des victimes. Et pour cause, un accident s’est produit ce mercredi matin à 11 heures à Niakhar dans la région de Fatick. A l’origine, informe nos confrères de Senegal7, une collision entre un véhicule particulier et un « 7 Places ».

Le véhicule provenait de Bambey et l’autre à Fatick, nous apprend la même source qui précise qu’un homme d’une cinquantaine d’années y a perdu la vie et que 11 blessés ont été dénombrés.

