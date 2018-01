Un faux marabout met de la poudre aux yeux à une jeune élève et l’arnaque de 400 mille Fcfa

Un faux marabout du nom de Chérif Sow a détourné et envouté Aminata Kante, une jeune élève, avant de lui soutirer 400 mille Fcfa. Il a été jugé hier par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Sur ce, informe Dakarbuzz, il a été condamné à une peine de deux ans de prison dont six mois ferme et il paiera comme dommage et intérêt la somme de 400 mille Fcfa à sa victime.

Par le biais de sa copine, la victime Aminata Kanté fera la connaissance de Chérif Sow qui lui proposa des bains de purification, prétextant que la fille est victime de mauvais sort. Après une série de voyance, le soit disant marabout administre à la jeune fille des bains mystiques. Pour cela, elle lui envoie des sous.

La victime réclame la somme de 400 mille, soit l’équivalent du montant remis au charlatan. Ce dernier, qui nie tout en bloc, a estimé la somme à 50 mille Fcfa.

