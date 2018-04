Français tué à Yoff : sa copine de 20 ans pointé du doigt

F. C, 20 ans, serait le commanditaire de l’assassinat du Français Jean Pierre Dachet, retrouvé mort à son domicile à Yoff. Selon Libération, la jeune femme qui entretenait une relation intime avec le retraité Français espérait mettre la main sur un coffre-fort, qui contenait des “millions et des millions”.

L’enquête de la gendarmerie a établi que F. C, résidant à liberté VI avait remarqué dans le domicile de Jean Pierre Dachet un coffre-fort. Avec trois de ses “amis”, elle décide de monter un plan pour mettre la main sur le pactole.

F. C se rend alors au domicile de son amoureux accompagné de ses complices. Une fois la porte ouverte, Jean Pierre Dachet se retrouve sous la menace d’une arme, ligoté et la bouche scotchée. La bande s’introduit dans la maison et met la main sur le coffre-fort. En quittant la maison, deux des complices étranglent à mort le retraité français sous les ordres de F. C.

48 heures après leur casse, FC et sa bande sont appréhendées. En garde à vue, ils avouent leur crime. Et confient qu’en réalité le coffre-fort ne contenait que 500 000 FCFA.

Seneweb.com