Grave accident de la circulation à Kédougou

Un accident d’une rare violence s’est produit ce jeudi vers 17 h sur la route de Kédougou. L’accident a eu lieu au cœur du parc Niokolo Koba, à 3 kilomètres du camp éponyme, rapportent nos confrères de Dakaractu.

Selon des témoins rescapés de l’accident, les deux voitures ont fait un choc très violent, alors que les deux véhicules roulaient à toute vitesse pour sortir des nids-de-poule. Cependant, vu l’état de la route, le pire s’est produit et les deux poids-lourds se sont touchés causant ainsi une terrible détonation.

Sur ces entrefaites, le chauffeur du car a été coincé entre le volant et le siège, où il a rendu l’âme sur le coup. L’accident aura provoqué en plus 33 blessés, dont 12 dans un état grave.

L’arrivée des sapeurs-pompiers de Kédougou et de Tambacounda a permis de transporter les 12 blessés graves de l’accident vers l’hôpital régional de Tambacounda.

Senego