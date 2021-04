(Horrible) Mbour : Des pêcheurs tuent leur demi-frère en pleine mer et déclarent une noyade

Une histoire rocambolesque vient de se dérouler dans la capitale de la petite côte. Selon des sources de Dakaractu Mbour, deux frères aux initiales identiques (A.F) ont sauvagement tué leur demi-frère au large des côtes Bissau-Guinéennes.

Selon des sources dignes de foi de Dakaractu, la Police a été saisie par le service des pêches de Mbour d’une déclaration de disparition d’un pêcheur en mer. En effet, l’inspecteur des pêches avait informé les limiers, que le sieur S. C. pêcheur qui était dans la même embarcation que la victime, l’a contacté pour donner des détails sur les circonstances de la disparition de la victime en mer.

Selon les infos servies par le témoin, aux larges des côtes guinéennes, la victime a fait l’objet de sévices corporels de la part de ses demi-frères, suite auxquels, elle a trouvé la mort. Poursuivant, il ajoute que les présumés meurtriers profitant du sommeil des autres personnes présentes dans la barque, ont jeté la dépouille dans les eaux.

Et comme si de rien n’était, les mis en cause sont allés à Saint-Louis pour les besoins des funérailles. Se basant sur ces déclarations du service des pêches et du témoin, les limiers ont ouvert une enquête. La Police a procédé à l’interpellation au quartier Oncad de Mbour de l’un des demi-frères de la victime, aussi capitaine de la pirogue qui a été désigné selon des témoins comme l’auteur des coups et blessures mortels.

Son autre frère, meurtrier présumé a lui été alpagué au quartier Santhiaba à Saint-Louis par les hommes du Commissaire central qui avait apporté son concours pour son interpellation. Une équipe a été dépêchée pour son transfert à Mbour. Il a été mis à la disposition du commissariat central de Mbour.

Interrogés, les deux frères ont fini par avouer les faits. Ils avouent avoir battu la victime de surcroît leur jeune frère et jeté son corps à la mer, aux larges des côtes Bissau-Guinéennes…