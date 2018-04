Kindia : âgée de 18 ans et enceinte, une fille met fin à ses jours

La population de Tafory Gangan a connu une soirée étrange le dimanche 1er avril 2018. Aminata Diallo apprentie couturière âgée d’environ 18 ans s’est donnée la mort par pendaison. L’acte s’est produit aux environs de 19 heures au quartier Tafory Gangan dans la commune urbaine de Kindia. À en croire un membre de la famille interrogé par le correspondant d’Aminata.com, cette jeune fille portait une grossesse non désirée.

« Sa tante s’est déplacée pour la sierra Léone pour des soins médicaux il y a tout juste un an. A son retour, elle a trouvé qu’Aminata Diallo est en état de famille. Qui est l’auteur ? La question était sur les lèvres de tout le monde. Du retour de mon poste de travail le Samedi, on m’a fait le compte. Ses frères et moi l’avons convoqué pour des explications ‘’réellement Dieu a voulu comme ça mais tout dépend de moi parce que c’est moi qui me suis livré à un homme’’ s’est-elle défendue. Elle a carrément refusé de nous dire l’auteur de cette grossesse. On l’a fait savoir que cet acte pareille est la première fois dans notre famille », a expliqué Mamadou Mouctar Bah chef de Famille.

Poursuivant, M. Bah a laissé entendre qu’aucune pression n’a été infligée contre elle (la défunte). Du moins, il était question d’attendre le grand frère de la famille pour trouver solution à l’acte. Après cette assise des membres de la famille, le public fut interpellé par les cris de la camarade de la défunte qui a découvert son corps suspendu à l’aide d’une corde.

« Un instant après cet entretien familial, c’est ma fille qui est allée dans sa chambre pour la rencontrer. Elle l’a plusieurs fois appelé sans réponse. Il faisait sombre. Pensant à un refus, elle a tenté à la toucher. Ne répondant toujours pas, elle a allumé la torche de son téléphone. Elle a alors découvert le corps de sa camarade suspendue. Elle a crié au secours. Je suis intervenu puis j’ai coupé la corde. Elle était morte », a-t-il témoigné.

