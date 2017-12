L’ancien lutteur Tyson au cœur d’un scandale foncier

L’ancien lutteur Mohamet Ndao Tyson est au cœur d’une escroquerie foncière.il aurait fait main basse sur trois 3hectares à Tivavouane Peulh et appartenant à la famille de feu docteur Pierre Niass qui a interjeté appel suite à une première décision du tribunal.

De son vivant feu Pierre Niass qui disposait de 13 ha dans la zone de Tivavoune Peulh l’avait morcelé en 4 parties pour chacun de ses héritiers dont une pour la mère de la plaignante Ndeye Thioune Niass rappelée à Dieu par la suite.

Apres la mort de leur maman , la plaignante N’doumbé Gningue et son frère Leyti Gningue seuls héritiers des 3ha de la défunte voulaient récupérer les documents auprès de leur tante Marianne Niass et régulariser les papiers.cette dernière de déclarer que les documents du champ ont été confiés à un certain Pape Diop (oncle de Tyson) aux fins de s’occuper de la gestion du champ. Mais, aussi bizarre que cela puisse paraître les documents du champ en question se sont retrouvés entre les mains de son neveu Mohamed N’dao Tyson.

D’après nos investigations Tyson clame avoir acheté auprès de son oncle (de son vivant) ce champ de 3ha, dépendant de la communauté rurale de Sangalkam qui a conformément à son extrait de délibération no 02/CRS du 17 Juin 2004, adopté la demande du terrain en question visés et co- signés par l’actuel ministère de la pèche Oumar Guèye et le sous préfet d’alors Malick Sow.

Actuellement Mike comme le surnomme ses proches qui a morcelé le terrain et l’utilise une partie à des fins de location dixit que le terrain lui appartient. mais la famille dePpierre Niass qui ne compte pas se laisser faire a interjeté appel et réclame toujours ses 3ha illégalement confisqués avec la complicité de certaines autorités.

