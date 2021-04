Le Collectif Des Handicapés Veut Condamner Sanex Et Jojo. La Plainte Est Déjà Déposée

Sanex et Joue secoués encore par une plainte. En effet, la « Riposte » pour le droit des handicapés basé à Dakar et l’association des enfants handicapés de la région de Tambacounda seraient fâchés contre les deux comédiens.

Sunubuzz apprend à travers nos confères les échos que Sanex et Jojo seraient encore épinglés, parce qu’ils auraient fait de la discrimination aux enfants handicapés. Il est renseigné qu’ils ont fait cela à travers une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Il est dit dit qu’ils aurait jouer un film qui touche à la sexualité des personnes handicapés. Et pour cela, Yoro Niang, le porte-parole du collectif des handicapés, informe qu’ils ont déposé une plainte sur la table du Procureur de la République contre Sanex et Jojo.

Cela serait la éniéme plainte pour Sanex. Pour rappel, une plante a déjà était annoncé contre lui et Jojo, il y a de cela quelques semaine. Et dernièrement aussi, on a vu la plante de Adji Sarr à l’encontre de la personne de Sanex, à cause d’une série de sa troupe qui portait le nom de “Thiey Adji Sar”.

Maintenant la question est que est-ce que cela ne serait pas un frein pour les artiste-comédien ? Effectivement, parce qu’Ils ne pourront presque plus faire leur comédie comme les gens pensent trop vite à aller déposer une plainte.

Parfois, il faut qu’ils comprennent que ce ne sont que des artistes qui cherchent à divertir, et rien d’autre.

Au Sénégal, à l’heure actuelle, on a l’impression que les gens viennent de découvrir le vocable “discrimination”. Un seul mot suffit pour qu’on vous traine à la barre.

