L’homme qui a filmé un policier giflant un jeune, arrêté

L’auteur d’une vidéo montrant un policier giflant sévèrement un jeune homme à la gare routière de Ziguinchor, au Sud du Sénégal, a été arreté tot ce matin à Ziguinchor. Pour ce qui est du policier rien malgré son acte.

C’est à Ziguinchor encore après les bavures policières jamais élucidées, c’est autour d’un autre jeune policier de teste son « stage » sur un jeune homme à la gare routière de la capitale de Sud. Pour une réponse qui ne mérite pas même un regard sévère , le policier administre une gifle jamais vue à ce pauvre garçon qui pourtant s’adressait à un ASP. Exclusif. net après vérification a appris que ce jeune Jakartaman a été embarqué de force dans un véhicule à une destination inconnue. Ce matin on appris que le jeune, qui a permis au monde entier de voir cette scène peu honorable et qui terni l’image de la police a été arrêté tôt ce matin chez lui à Ziguinchor. Ce qui étonne la population c’es le silence des autorités politiques et la société civile. L’auteur joint hier dit avoir reçu des menaces et persiste « Je suis frustré et sidéré de ce qui se passe dans ce pays. » Nous y reviendrons avec d’autres détails.