Louga: Avec une fausse identité, il conquiert une lycéenne et lui vole son téléphone portable

Pape Mbaye Fall 22 ans est plus vieux que son âge réel. Le prévenu orateur hors pair est de ces séducteurs qui ont opté de vivre aux dépens des jeunes filles. Il est tombé dans son propre piège après avoir chipé le téléphone portable de sa petite amie, une élève en classe de Terminale. Le jeune homme avait déployé tout un arsenal de séduction pour conquérir le cœur de la lycéenne. Il lui donne un faux nom « Modou Sylla » et la jeune fille accepte ses avances. Il gagne par la suite sa confiance. Pape Mbaye Fall appelle sa copine lui disant vouloir qu’elle fait connaissance à son grand frère qui vit en Espagne. Très rusé, il se pose à la fenêtre de celle-ci et ‘l’interpelle en ces termes ; « Je veux que tu parles avec mon frère mais mon application Whatssap ne marche pas, il faut prendre le numéro pour qu’on puisse utiliser ».

Cependant dès que la jeune fille s’est levée pour prendre le numéro en question, Fall lui a arraché le téléphone et a pris la fuite. Le lendemain, il a bradé le téléphone à 15 000 f cfa. La fille porte plainte mais le prévenu nie les faits. « Je l’ai prêté 25 000 f cfa, ne pouvant pas me payer, elle m’a donné son téléphone. Il a été condamné à un an ferme.

SENEGAL7.COM