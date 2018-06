Mac de Thiès: un des “Thiantacounes” emprisonnés a tenté un acte désespéré

La grève de la faim des seize détenus disciples de Cheikh Béthio Thioune, détenus à la Mac de Thiès dans le cadre de l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, fait ses premières victimes.

Selon L’AS, un «thiantacoune» a été évacué à l’hôpital. L’Observateur renseigne que ce dernier a tenté de se suicider en buvant de l’eau de javel. Abdoulaye Diouf, pour ne pas le nommer, a été ainsi évacué d’urgence à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, où il est en observation.

Les détenus grévistes de la faim réclament la tenue de leur procès. Ils sont en détention préventive depuis 2012. Ils sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, recel de cadavre, inhumation sans autorisation, non dénonciation de crime et meurtre et actes de barbarie».

Seneweb