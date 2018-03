Mouhamadou Lamine Mbacké de nouveau entre les mains de la justice américaine

Mouhamadou Lamine Macké a été une nouvelle fois arrêté. Mardi dernier, à l’aéroport JFK de New York, ce Sénégalais de 31 ans avait trompé la vigilance des agents du service d’immigration et des douanes américains.

Il était sur le point d’être expulsé des Etats-Unis. Il devait voyager à bord d’un vol commercial vers le Sénégal. C’est alors qu’on lui a enlevé les menottes pour un contrôle qu’il s’est échappé, se fondant dans la nuit new-yorkaise dans des conditions non encore élucidées. La police américaine est en train de scruter les images des caméras de surveillance de l’aéroport pour en savoir plus.

Les Échos, citant un communiqué de l’ICE (Immigration and customs enforcement, en français Agence fédérale de police aux frontières) rapporte que Mbacké a été arrêté ce vendredi «sans incident dans un café près de la gare d’Amtrak, au centre-ville de Chicago». La même source informe que le mis en cause sera entendu par les agents du service d’immigration, qui veulent «savoir s’il avait des complices».

Le communiqué de l’ICE indique que Mouhamadou Lamine Mbacké est illégalement présent aux Etats-Unis. Il avait été expulsé par un juge en 2015, soit 10 ans après être légalement entré sur le sol américain. Il a été arrêté à 10 reprises à New York entre 2006 et 2010 et condamné pour plusieurs infractions liées aux armes et aux armes à feu. Il était également recherché pour «harcèlement aggravé» en 2016.

seneweb