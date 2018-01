Saint-Louis : Un meurtre et un suicide touchent le quartier de Pikine

Le quartier de Pikine, dans la banlieue de Saint-Louis est le théâtre d’un double drame entre vendredi dernier et la nuit du dimanche au lundi. Un meurtre et un suicide ont eu lieu à quelques jours d’intervalle, renseigne la radio Sud Fm repris à travers ces lignes par Senegal7.

Tôt ce matin, les vendeuses de poissons ont fait une découverte macabre, un jeune homme, M.Seck, trouvé pendu à un arbre. Les déclarations des uns et des autres parlent d’un suicide et la gendarmerie a ouvert une enquête pour en déterminer les faits.

L’autre drame est familial car la victime a été poignardée par son jeune frère qui a fini par prendre la poudre d’escampette. La police est à sa recherche, en attendant aussi d’élucider le pourquoi de son acte qui a conduit à la mort de son frère.

Pour rappel, le quartier de Pikine a vécu le même scénario, il y a deux ans avec un double meurtre fratricide.

