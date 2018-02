Scandale – Viol : le modus operandi de l’ex bras droit de Selbé Ndom pour attirer la fillette de 12 ans

« Les fortes pressions et les trafics d’influence de personnalités religieuses d’une célèbre confrérie exercés sur les limiers du commissariat de police de Yeumbeul, n’ont finalement pas sauvé l’ex bras droit de Selbé Ndom accusé de viol sur une mineure de 12 ans’, informe nos confrères de Sunubuzz.

Se basant sur les récits de la fille, Les Echos repris par le site renseigne que : « l’ancien bras droit de la voyante l’a appelé et envoyé faire une commission. Sans arrière-pensée la jeune fille se précipite et rejoint le bonhomme qui l’entraîne dans une chambre. Le jeune marabout tire l’adolescent contre lui et lui demande d’enlever son pantalon. Il lui bâillonne avant d’abuser d’elle en la pénétrant. Le même scénario sera repris plusieurs fois. Sa mère l’a découverte en lui donnant un bain. Le présumé violeur nie les faits et nage dans la contradiction mais les talibés du frère du mis en cause démontent sa thèse et l’enfoncent.

