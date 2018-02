Série d’agression à Grand-Médine : Un groupe d’agresseurs s’attaque à 2 femmes

Dans la zone de Grand-Médine où sévissaient un groupe d’agresseurs, leur cible favorite, c’était les femmes. Ainsi, sen sont-ils pris à deux d’entre elles, samedi dernier, après le combat Papa Sow-Ama Baldé. Sauf que la chance a tourné et J.Kaly, un des agresseurs, s’est fait prendre.

Après le combat Papa Sow-Ama Baldé, samedi dernier, J.Kaly faisant partie d’une bande d’agresseurs s’est fait cueillir la main dans le sac, au stade Léopold Sédar Senghor. Ayant attaqué une jeune dame qui se rendait chez une voisine, le groupe de malfrats avait réussi à se tirer d’affaire pour ce coup-là. Mais il faut dire qu’ils ont été perdus par leur cupidité. Puisque, quelques munites après, ils s’en étaient pris à une autre dame, à Grand-Médine. Sauf que cette fois-ci, la chance ne leur a pas souri. J. Kaly a été pris la main dans le sac, par des riverains qui étaient venus porter secours à sa victime. Interpellé, il a été conduit manu militari à la Police sous bonne escorte. Pendant ce temps, ces acolytes qui avaient certainement senti le coup, avaient tous pris la poudre d’escampette.

C’est donc après son arrestation que la dame agressée en premier, est venue déposer sa plainte. Formellement identifié par cette dernière, J.Kaly a néanmoins campé sur sa position en soutenant qu’il n’est pas un agresseur et qu’il a sans doute été confondu avec un autre. Les dames qui ont été agressées auraient perdu leurs portables et plus de 80.000 FCFA.C’est ainsi que J.Kaly a été déferré au parquet.