En octobre dernier, quelques jours avant les matches du week-end, Mor Fall va faire un choix qu’il n’oubliera pas de sitôt. Alors que son grand frère Galaye Fall, commerçant établi à Louga, lui a remis 10 millions Fcfa à déposer à la banque, Mor, qui est agent commercial, va prendre 2 millions et les miser sur le jeu de hasard, Parifoot.

Le grand-frère Galaye Fall, qui restera plusieurs jours sans avoir des nouvelles de son frère et qui n’a toujours pas reçu de message lui notifiant le dépôt de l’argent, pote plainte à la gendarmerie de Louga. Cette dernière émet sur toute l’étendue du territoire national un avis de recherches.

D’après L’Observateur, c’est la Section de recherches de Tamba qui repère Mor Fall. Il a été localisé, mardi, dans un hôtel de la capitale orientale, où il occupait la chambre n°10. Arrêté et conduit dans les locaux de la Section de recherches, le mis en cause déclare avoir pris la fuite après avoir perdu au Parifoot sa mise de 2 millions Fcfa tirée de l’argent qu’il devait déposer à la banque

Pire encore, selon L’Observateur, les enquêteurs ont trouvé sur Mor Fall que la somme de 1,3 million sur les 10 millions qui lui ont été remis par son frère Galaye.

Danger des paris sportifs

Les paris sportifs sont une activité de plus en plus populaire dans de nombreux pays, offrant la possibilité de gagner de l’argent en prédisant les résultats des événements sportifs. Cependant, malgré la popularité de cette activité, les paris sportifs présentent de nombreux dangers pour les parieurs, en particulier les joueurs compulsifs ou les jeunes personnes inexpérimentées. Dans cet article, nous explorerons les risques associés aux paris sportifs et comment ils peuvent être évités.

Tout d’abord, l’un des principaux risques associés aux paris sportifs est la dépendance. Les personnes qui souffrent d’un trouble du jeu peuvent être particulièrement vulnérables aux paris sportifs, ce qui peut rapidement entraîner des problèmes financiers et sociaux. Les joueurs compulsifs peuvent développer une forte dépendance aux paris sportifs, qui peut devenir incontrôlable et causer des dommages considérables à leur vie professionnelle et personnelle.

Un autre risque majeur associé aux paris sportifs est l’impact sur la santé mentale. Les parieurs peuvent ressentir de l’anxiété, de la frustration et du stress, en particulier lorsqu’ils parient des sommes importantes d’argent. Ces émotions peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale et le bien-être général des parieurs, ce qui peut également affecter leur capacité à prendre des décisions éclairées lorsqu’ils placent des paris.

De plus, les paris sportifs peuvent également encourager la tricherie et la corruption dans le sport. Les parieurs peuvent être tentés de tricher ou de manipuler les résultats des événements sportifs pour s’assurer une victoire, ce qui peut avoir un impact négatif sur l’intégrité et la crédibilité du sport. Les paris sportifs peuvent également être utilisés pour blanchir de l’argent sale ou financer des activités illégales, ce qui peut avoir des conséquences graves pour les parieurs.

Enfin, les paris sportifs peuvent être particulièrement dangereux pour les jeunes personnes inexpérimentées. Les jeunes peuvent être plus vulnérables aux pressions sociales et aux incitations financières, ce qui peut les inciter à placer des paris impulsifs et à risque. Les jeunes peuvent également être plus susceptibles de développer une dépendance aux paris sportifs, ce qui peut avoir des conséquences à long terme sur leur vie professionnelle et personnelle.

En conclusion, les paris sportifs présentent de nombreux risques pour les parieurs, en particulier les joueurs compulsifs ou les jeunes personnes inexpérimentées. Pour éviter les risques associés aux paris sportifs, il est important de jouer de manière responsable et de se rappeler que les paris sportifs ne doivent pas être considérés comme une source de revenus stable. Les parieurs doivent également être conscients des risques associés aux paris sportifs et prendre des mesures pour se protéger contre les effets négatifs de cette activité.