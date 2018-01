Tragédie : un menuisier hache son épouse à coup de machette avant de s’égorger

Une tragédie s’est produite au village de Kalifourou dans la commune de Linkéring. Un homme du nom de Fodé Bâ, ressortissant de la Guinée Conakry, a donné 5 coups de hache à sa femme sourde-muette avant de se suicider.

Les faits se sont déroulés le vendredi dernier vers 13 heures, une banale dispute entre un couple a viré au drame. Le menuisier Fodé Bâ a charcuté sa femme Aïssatou Camara, âgé de 22 ans au cours d’une bagarre, en lui assénant 5 coups de hache.

La dame s’en est sortie avec des blessures à la tête, à la main gauche et sur le corps. Et comme si cela ne suffisait pas, l’époux s’est donné la mort en se tranchant la gorge.

En attendant d’élucider cette affaire, une enquête a été ouverte et la dame a été admise au Centre hospitalier régional de Tambacounda.

