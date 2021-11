Traite de personnes : une trentaine de Sierra-Léonaises en partance pour Beyrouth arrêtées à l’AIBD

Une mafia structurée de traite de personnes, qui étend ses tentacules en Sierra-Léone et au Liban, a été démantelée par la police qui a cloué au sol, une trentaine de Sierra-Léonaises qui s’apprêtaient à s’envoler pour Beyrouth. Deux représentants locaux du réseau sont mis aux arrêts. Cerveau présumé de cette mafia, le Sénégalo-libanais, Hassan, est sous le coup d’un mandat d’arrêt international.

«Le Liban, nouvel eldorado pour de jeunes ouest-africaines, en provenance de la Sierra-Léone». La pertinence d’une telle probabilité se heurterait instantanément à un paradoxe qui coule de source : Le Liban vit une crise politique. Son économie est en chute libre depuis l’explosion du 4 août dernier au port de Beyrouth. La population qui peine à se nourrir correctement, fait face à des délestages intempestifs, une pénurie de médicaments, de carburants…, d’où l’aide de 370 millions de dollars promis par la communauté internationale. Face à une situation aussi alarmante, comment comprendre alors une forte ruée de jeunes africaines vers ce pays. L’explication se révélera être toute simple. L’arrivée massive de jeunes africaines au Liban depuis quelques mois, est le fait des agissements d’une vaste mafia spécialisée dans la traite de personnes.

Modus operandi pour recruter les filles dans des villages de Sierra-Léone

Une mafia pilotée depuis le Liban par son présumé cerveau, un Sénégalo-libanais qui séjourne d’ailleurs depuis quelque temps dans ce pays. A Beyrouth (capitale du Liban), ce mafieux en chef opérait en synergie avec des ressortissantes de la Sierra-Léone y vivant. Leur deal : engager des recruteurs en Sierra-Léone, lesquels se chargent d’enrôler dans les villages de ce pays de l’Afrique de l’Ouest, de jeunes filles vivant dans une précarité extrême, à qui ils font miroiter une vie meilleure au Liban. Pour ferrer leurs proies, les recruteurs assurent aux parents que les formalités du voyage, ainsi que les frais inhérents à ce périple, sont entièrement pris en charge par leur structure. N’ayant aucune information sur le Liban, ces filles et leurs parents acceptent sans réserve le principe. Les candidates choisies suivant une moyenne d’âge de 20 ans, sont ainsi acheminées à Freetown (capitale de la Sierra-Léone), avant d’être convoyées par la route jusqu’au Sénégal, via la Guinée Conakry. Une fois à Dakar, les filles sont accueillies et prises en charge par les représentants à Dakar. Ces derniers se chargent de fournir aux candidates, leurs passeports, les tests covid-19 et autres documents de voyage, avant de les acheminer à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), pour le départ vers le Liban.

Cette mafia parfaitement huilée a, assurent nos sources, «déjà permis à plusieurs Sierra-Léonaises de débarquer à Beyrouth». Boosté par les prouesses enregistrées, le cerveau de cette mafia décide de consolider le Sénégal comme zone de transit par excellence de cette traite de personnes, utilisant l’axe : Freetown – Dakar – Beyrouth. Dans la capitale sénégalaise, la représentation est confiée au Sierra-Léonais, Abdou Karim Fofana, un ancien réfugié vivant à Dakar depuis plus de 30 ans. Il avait pour bras droit, Daniel Diémé, un Sénégalais de retour au bercail, après avoir vécu un bon moment en Sierra-Léone. Ensemble, ils vont mettre à contribution plusieurs anciennes réfugiées Sierra-léonaises établies à Dakar, ainsi qu’un autre Sierra-léonais, I. K., membre influent du réseau, présentement en cavale. Opérant en intelligence avec les recruteurs se trouvant en Sierra-Léone, Abdou K. Fofana et son équipe de Dakar vont recevoir plusieurs vagues de jeunes filles.

Dakar utilisée comme zone de transit sur l’axe Freetown-Beyrouth

Le 2 novembre dernier, un convoi de 9 jeunes filles environs âgées de 20 ans, débarque vers 20 heures, à la gare routière des Baux-Maraichers de Pikine, en provenance de la Guinée. Elles vont passer plusieurs heures sur place à attendre d’être récupérées par leurs contacts. S’exprimant en anglais, elles sont repérées et interpellées par les agents du poste de police en faction à la gare. Conduites au commissariat de Pikine, elles sont ensuite mises à la disposition des limiers de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt), pour continuation d’enquête. Entendues, elles soutiennent mordicus être venues au Sénégal pour assister au mariage d’un proche, mais qu’elles n’ont aucun contact de celui-ci. Le lendemain, 3 novembre, un autre groupe de 18 jeunes Sierra-Léonaises débarque à l’Aibd dans le but de s’envoler pour le Liban. Suspectées, elles sont débarquées puis mises à la disposition des hommes du commissaire Faye de la Dnlt. Le surlendemain, 4 autres jeunes Sierra-Léonaises qui tentaient de rallier Beyrouth à bord de la compagnie «Ethiopian Airlines», sont interpellées à l’Aibd. Débarquées, elles sont, à leur tour, conduites à la Dnlt.

L’enquête poussée a permis aux policiers de démasquer la vaste mafia de traite de personnes. La trentaine de Sierra-léonaises entendues confient qu’elles devaient rallier Beyrouth qui, pour retrouver une marraine, qui pour y travailler comme domestique, moyennant 200 dollars le mois… Elles révéleront avoir été recrutées depuis leurs villages respectifs, par des agents qui leur ont vanté la destination Liban. L’exploitation de leurs téléphones portables et des documents, ont permis de relever plusieurs correspondances avec leurs attaches à Dakar. Toutes choses qui ont permis de savoir que l’intégralité des frais de voyage de la Sierra-Léone, au Liban, via la Guinée et le Sénégal a été payée d’avance depuis le Liban, par le cerveau présumé de cette mafia, le Libano-sénégalais, répondant au nom de Hassan. Aussi, les hommes du commissaire Faye réalisent que les billets d’avion et même les visas ont été validés depuis le Liban.

Mandat d’arrêt international contre le Libano-sénégalais Hassan et des marraines sierra-léonaises établies au Liban

En cours d’enquête, les limiers sont venus à bout du représentant en chef du réseau à Dakar, le Sierra-Léonais, Abdou Karim Fofana et de son bras droit Sénégalais, Daniel Diémé. Le premier nommé, qui a reconnu les faits, dira qu’il avait pour tâche de procurer des tests covid aux filles et de les assister jusqu’à l’embarquement à l’Aibd. En contrepartie, confie-t-il, il percevait pour chaque fille assistée, la somme de 150 dollars, envoyée du Liban. Pour sa part, Daniel Diémé dira avoir été mis dans le coup par un autre membre influent de la mafia, le Sierra-Léonais, I. K. (en cavale). Lui aussi se chargeait d’assister les filles jusqu’à l’embarquement à l’Aibd, moyennant 20 000 FCfa, par fille assistée. Au terme de leur détention légale, Daniel Diémé et Abdou K. Fofana ont respectivement été déférés les 8 et 9 novembre dernier, au parquet du tribunal de grande instance de Dakar, pour association de malfaiteurs et traite de personnes. Un mandat d’arrêt international a été lancé à travers Interpol, contre le cerveau de cette mafia, le Libano-sénégalais, Hassan (qui communiquait jusqu’à une certaine période avec ses acolytes, via un numéro Expresso).

Abdoulaye DIEDHIOU

