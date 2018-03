Des transitaires arnaquent un client à hauteur de 47 millions

En sollicitant le sieur A. Ndir pour le dédouanement et l’enlèvement de sa marchandise constituée de 500 tonnes de fer en béton et 12 camions de la même matière débarqués au Port autonome de Dakar, le nommé M. Ndiaye était loin d’imaginer qu’il allait se faire rouler dans la farine par des experts novices.

Et pourtant, le bonhomme qui avait été de bonne foi avec ses « serviteurs », leur avait versé en guise d’honoraires et autres droits de douanes la rondelette somme de 47 millions Cfa, remise au sieur A. Ndir. Ce dernier n’étant pas encore bénéficiaire de l’agrément en douane, n’a rien trouvé de mieux à faire que de sous-traiter le dossier avec une certaine N. Guèye qui est transitaire de son état elle aussi. C’est d’ailleurs cette dernière qui s’engage à diligenter la procédure dans les plus brefs délais, moyennant 46 millions Cfa. Une fois le marché conclu, A. Ndir a reversé à la dame N. Guèye, sur décharge, un acompte de 35 millions Cfa puis le reliquat quelques jours plus tard, soit 11 millions Cfa.

Malgré toutes ces transactions, la marchandise en question ne pouvait pas être enlevée du port. Cette situation qui a duré un peu plus d’un mois, a commencé à intriguer A. Ndir. Celui-ci pour en avoir le cœur net, a mené ses propres investigations. C’est ainsi qu’il a pu se rendre compte que le dossier se trouvait en contentieux au niveau de la douane du fait d’une erreur sur l’identité du propriétaire de la marchandise. Interpelée, la transitaire N. Guèye a déclaré qu’elle avait à son tour sous-traité avec un certain N. Niang à qui elle doit encore reverser les 46 millions Cfa. N. Niang s’est elle aussi heurté au contentieux qui était pendante à la douane. Mais entretemps, il avait déjà utilisé le pactole qu’il avait empoché à d’autres fins.

C’est sur ces entrefaites que le pot aux roses a été découvert. Le propriétaire légitime de la marchandise, en l’occurrence le nommé M. Ndiaye, après avoir réussi à régler le problème, a exigé au sieur A. Ndir de lui rembourser l’intégralité de son argent. Pris entre plusieurs feux, ce dernier ne s’est pas fait prier pour porter plainte contre la dame N. Guèye et le sieur N. Niang au niveau de la Sûreté urbaine. Entendus sur procès-verbal, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Mais les hommes du commissaire Dramé n’ont pas jugé nécessaire de les maintenir outre mesure en position de garde-à-vue. Toutefois, ils ont été déférés au parquet du procureur.

Actunet.net