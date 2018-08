Une Sénégalaise perturbe une Ambassade de la place pour voir le diplomate père de son enfant

Travaillant à Dakar comme conseiller pour le compte de l’Ambassade d’un pays voisin, le sieur B.T, est certainement en train de regretter le jour où il a connu la jeune Sénégalaise K.N. Cette dernière avec qui il a eu un enfant, ne cesse de le harceler, même dans son lieu de travail. Et dernièrement, elle lui a fracturé le doigt.

Issu d’un pays voisin du Sénégal et affecté à Dakar où il sert dans une Ambassade, B.T. souffre. Une souffrance qui n’a que trop duré. Et c’est de guerre lasse qu’il a porté plainte au commissariat du Point E, contre la mère de sa fille de deux ans. Une plainte pour coups et blessures volontaires et voie de fait qui a été suivie de l’interpellation de cette jeune Sénégalaise qui lui fait vivre le martyre.

Harcèlement, menaces, injures, persécution, tout y passe, raconte le jeune diplomate, qui regrette certainement d’avoir connu cette jeune dame. Tout a commencé, lorsqu’il a fait la connaissance de cette dernière qui était déjà mère de deux enfants. Une idylle qui s’est soldée par une grossesse. Cet enfant a désormais deux ans.

Seulement, raconte le plaignant aux enquêteurs, depuis le début de la grossesse jusqu’aujourd’hui, les deux tourtereaux entretiennent une relation très tendue, ponctuée d’injures, de menaces, de violence et de chantages. D’ailleurs, il dit avoir épargné aux limiers, les nombreux scandales que cette jeune dame a créés à son domicile ou encore à son lieu de travail (dans l’Ambassade).

La veille de la Korité, il avait acheté des habits à sa fille pour la fête. Mais n’ayant pas trouvé cette dernière chez elle, il avait remis le colis à sa grand-mère. A son retour, poursuit-il, la maman de la fille n’a pas cessé de l’appeler au téléphone jusque tard dans la nuit, l’obligeant à éteindre son portable. Et le jour de la fête, c’est à 5h du matin que cette dernière est venue chez lui.

Mais la goutte d’eau qui a fait débordé le vase, c’est lorsqu’elle s’est présentée devant les locaux de l’Ambassade où, il travaille, pour y faire un scandale. « Elle a demandé avec insistance à me voir. Et lorsque je suis sorti, elle s’est dirigée d’un pas menaçant vers moi. Sachant qu’elle allait se jeter sur moi, je me suis engouffré dans mon véhicule », a dit le jeune diplomate, qui croyait ainsi être à l’abri.

Mais c’était sans compter avec la détermination de K.N, qui a ouvert la portière avant de le coincer sur le siège. Et pour éviter que le véhicule ne fonce sur un obstacle, indique toujours le plaignant, il a éteint le moteur. Dans la foulée, la jeune dame a violemment refermé la portière du véhicule sur la main du père de sa fille. D’ailleurs, ce dernier s’est retrouvé avec un doigt fracturé et une main enflée.

Un scandale qui s’est déroulé, regrette-t-il, devant l’Ambassadeur qui était ahuri.

Vox Populi