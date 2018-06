Vidéo: Agressée physiquement par un Asp, Adama Ndour se confesse

La vidéo est devenue virale et a suscité énormément de réactions sur la toile. Agent de Sécurité de Proximité, l’homme en tenue s’est attaqué à la dame Adama Ndour et à ses pairs, handicapées. Nous l’avons retrouvée à la Rue Carnot où se sont passés les tristes faits, elle est revenue sur la bavure dont elle a été victime.

A suivre la dame, les agents leur ont « demandé d’arpenter la rue pour libérer l’allée », chose qu’il leur somme de faire « mais avec un langage des plus déplaisants ». « L’agent s’en est pris à une de mes amies et quand j’ai vu cela, je me suis interposée pour la protéger et il m’a frappée avec sa ceinture (elle montre sa blessure). Ils font cela à chaque fois, il faut qu’ils nous laissent tranquille », fulmine Adama Ndour.

Brave dame, Adama Ndour s’est interposée devant l’ASP au prix de se retrouver avec des blessures. Continuant son combat avec ses autres amis, elle porte assistance à l’autre dame arrêtée lors de ces tristes événements.

Terminant ses dires, Adama Ndour appelle les autorités à plus de considération. « Soutiens de famille », ces handicapés veulent se sentir libres dans un pays de droit pour « aider leurs parents qui n’ont d’espoir que sur eux ».

