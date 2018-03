Vidéo – Arrêté avec six enfants à Touba: le “kidnappeur” était en réalité un bienfaiteur

GALSEN221 – Répondant au nom de Mansour, cet individu qui avait été arrêté à Touba avec six (6) enfants qu’il était soupçonné d’avoir kidnappé, n’est pas le ravisseur qui a jusque-là été décrit.

Et pour cause, l’homme est un bienfaiteur qui était présent au moment endroit, au mauvais moment mais aussi et surtout à la mauvaise période.

Ainsi, selon Abdoulaye Diop le Directeur de la sécurité publique : “après enquête, on s’est rendu compte que c’était des enfants de la rue qu’il avait récupérés et il tentait de les remettre à leurs parents. Donc, aucune suite n’a été réservé à cette affaire”.

À noter que les faits se sont produits le lendemain du meurtre du petit Serigne Fallou Ba, alors que la psychose venait de s’installer au niveau des populations.

Galsen221.com