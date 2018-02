Vidéo : un bus tata finit sa course sur le mur du ministre de l’éducation nationale

GALSEN221 – On aura tout vu. Nombreuses sont les vidéos montrant des bus tatas dans des situations insolites, mais ce cas de figure était jusque-là du jamais vu. Auteurs de nombreuses dérives journalières, ces fameux véhicules de transport en commun ont encore frappé. Et pas de n’importe quelle manière. Et pour cause, ce mercredi vers les coups de midi, un bus tata a fini sa course sur le mur de Serigne Mbaye Thiam qui n’est autre que le ministre de l’éducation nationale. Une nouvelle preuve, si besoin en était, que les « Tatas » ne savent véritablement pas se tenir…sur une route.

