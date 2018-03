Vidéo : les confessions de la mère du petit Bouba, enlevée puis assassiné pour des sacrifices

GALSEN221 – Le sort du petit Bouba a défrayé la chronique et fait couler beaucoup d’encre durant ces derniers jours en Côte d’Ivoire. Alors que le Sénégal vit une période de terreur avec la succession des tentatives de vols d’enfants, nos voisins ont vu un jeune garçon du pays être victime d’un enlèvement avant que sa vie ne soit ôtée. Une mort qui a créé la psychose et attristé la population ivoirienne. C’est une famille meurtrie, des proches et sympathisants qui ont accompagné le “petit” Bouba dans sa dernière demeure. De son côté, sa mère, inconsolable, a accepté de se confier sur la perte tragique de son enfant.

Galsen221.com