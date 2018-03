Vidéo Consulat du Sénégal à Paris : trois gendarmes malmènent un sénégalais

M D a été agressé par des gendarmes en faction au Consulat du Sénégal à Paris. Le jeune sénégalais qui a eu la confirmation sur le site du ministère de l’intérieur du Sénégal que sa carte d’identité était bien disponible en France s’est présenté au consulat pour son retrait. Et d’après son témoignage, c’est une femme froide à l’accueil qui prenait son temps au téléphone et qui n’a même pas daigné vérifier, qui lui a servi que sa carte n’était pas disponible et que le site du ministère de l’intérieur ne disait pas vrai.

Selon toujours M D, après quelques échanges sur la fiabilité du système du ministère de l’intérieur, la dame a fait appel à des gendarmes qui lui ont intimé l’ordre de sortir du consulat avant d’utiliser la manière forte avec une matraque pour le pousser hors des locaux du Consulat.

Le jeune homme qui dénonce ces agissements est d’autant plus préoccupé par son sort que son passeport expire au mois de novembre prochain et que pour le renouveler il faut la pièce d’identité. Le sénégalais tabassé dénonce ces agissements qui ne sont pas nouveaux envers d’honnêtes citoyens et compte porter plainte au niveau du commissariat du 16e pour agression.