GALSEN221 – C’est la consternation à Grand-Yoff et plus précisément dans le quartier d’Arafat. Hier mardi, dans la soirée, un bébé a été retrouvé mis dans un sac plastique et jeté dans un taxi-clando. Pour les besoins de l’autopsie, le corps sans vie du bébé a été acheminé par les sapeurs à l’hôpital de Grand-Yoff. Une enquête a été ouverte pour trouver l’auteur de cet acte ignoble.

