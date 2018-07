GALSEN221 – La scène se déroule sur le Vieux continent et plus précisément au Pays-Bas où le policier que l’on voit sur les images s’est retrouvé coincé dans un incendie. N’ayant plus le choix à un moment donné, il se retrouve obliger de sauter pour sauver sa vie. Selon les informations reçues, il souffrirait de blessures assez sérieuses.

