Vidéo: La police malienne présente les quatre hommes à l’origine du viol collectif d’une fille de 14 ans

Une vidéo très explicite du viol d’une jeune Malienne par quatre hommes a circulé sur les réseaux sociaux au Mali depuis le 2 février, suscitant un très vif émoi dans le pays. Grâce à la mobilisation d’activistes des droits des femmes, la victime a été identifiée et des suspects arrêtés.

La vidéo a été postée sur des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanées. Samedi 3 février, Balla Mariko, membre de l’association Halte aux violences conjugales, la reçoit à son tour et décide d’agir.

La police malienne a confirmé que tous les violeurs ont été arrêté la victime n’avait que 14 ans