Vidéo du policier giflant un motoriste, l’auteur vient d’être arrêté

C’est en début de matinée que l’auteur de la vidéo circulant sur la toile et mettant en scène une altercation entre un policier et un conducteur de moto Jakarta, a été arrêté par des éléments de la police nationale. Par contre, concernant son rival de policier, il n’est pas inquiété et vaque à ses occupations pour le moment. D’après Exclusif.net, qui a bel et bien vérifié l’info, ce jeune motoriste a été embarqué manu-militari, dans un véhicule sans plus de détails.

Les commentaires vont bon train sur les réseaux sociaux pour cette cette affaire qualifiée d’énième bavure policière. Ne sachant à quel saint se vouer, les populations seraient soulagés de la réaction des autorités ou plutôt de la prise de sanctions sévères à l’encontre de ses « agents de l’Etat fautifs ».

Pour rappel, le fait opposant les deux protagonistes était parti d »un fait qui ne pouvait même pas être qualifié d’infraction. Puis, s’en est suivi, une rude discussion entre le motoriste et un ASP, assistant du policier. Assez pour que le policer soit hors de lui pour administrer une soudaine et violente gifle au motoriste.

senenews.com