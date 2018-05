GALSEN221 – L’émission « Xalass » est présentée sur la Radio Futurs Médias (RFM) par trois célèbres animateurs que sont Mamadou Ndoye Bane, Mamadou Mouhamed Ndiaye et Boubacar Diallo alias Dj Boubs. Elle est diffusée de façon quotidienne et traitent de sujets multiples. Il s’agit de l’un des programmes radiophoniques les plus suivis du pays.

