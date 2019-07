Fake News sur le décès de Mahammad Boun Abdallah: Le comble de l’inhumanité

Une rumeur virale faisant état de la mort de Mahammad Boun Abdallah Dionne la nuit du 20 juillet s’est emballée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux sénégalais. Après les démentis, les calomniateurs reviennent à la charge, cette fois-ci pour le montrer, à travers un photomontage, agonisant sur un grabat d’un soi-disant hôpital. C’est ubuesque.

Les réseaux sociaux sénégalais ont été ébranlés par une fausse rumeur affirmant que Mahammad Boun Abdallah Dionne était décédé. Cette rumeur nauséabonde s’est propagée d’autant plus vite que des sites ont repris cette fake news sans prendre la précaution journalistique de la vérifier. Évidemment, l’information crée un véritable buzz et des centaines de milliers d’internautes font part de leur désarroi avec le hashtag #RIP BounAbdallah sur Twitter et Facebook. Les messages d’hommages se sont multipliés à une vitesse supersonique sur la toile avant que la rumeur ne soit démentie. Par conséquent, il n’en est rien. Boun s’est même remis de sa maladie.

Jamais l’adversité politique voire l’adversité tout court ne doit jamais conduire un être humain à souhaiter la mort de quelqu’un au point de propager des fake news funestes à son endroit. Au Sénégal, le cynisme de certains semble avoir atteint son paroxysme si l’on en juge certaines publications qui divulguées sur le web. Le 20 juillet tard, dans la soirée, un twitter faisait état du décès de Mahammad Boun Abdallah Dionne. Aussi, la fausse nouvelle de la mort du Secrétariat général de la présidence Mahammad Boun Abdallah Dionne avait-elle fait le tour du monde à cause de la magie de la toile. Surpris par une telle fausse nouvelle, Khalifa Dia, maire de Guéoul et proche de l’ex-PM, n’avait pas tardé à démentir cette fake news dans les colonnes de Dakaractu : « Il n’est guère loin de se porter comme un charme. Je l’ai vu et on a échangé des civilités. Il m’a confirmé qu’il va véritablement mieux et qu’il a hâte de se remettre complètement sur pied pour très vite revenir auprès du Président Macky Sall. Autrement dit, son souci le plus pressant aujourd’hui, c’est de venir prêter main forte à son ami et Président. »

Et comme si les démentis avec photos à l’appui ne suffisaient pas voilà que les contempteurs de Dionne reviennent à la charge. Pas cette fois-ci pour déclarer sa nouvelle mort mais pour montrer la photo-montée d’un Abdallah couché quasi-agonisant sur un grabat que le plus pauvre et le plus sale centre de santé du

Sénégal ne voudrait pas dans son équipement médical. Et ce, au moment où l’homme de confiance de Macky Sall « a retrouvé son équilibre sanitaire et prépare ses baluchons pour le retour au bercail » comme l’a indiqué Gaston Mbengue au téléphone de Senego. Il suffit de voir la tête mal vissée de Boun avec le reste d’un corps parsemé de perfusions pour se rendre compte de l’amateurisme de ceux qui veulent voir le Secrétariat général de la Présidence passer de vie à trépas.

Cette nouvelle offensive cynique et abjecte des dénigreurs de Dionne a eu l’heur de faire sortir Gaston Mbengue hors de ses gonds. « Jamais des personnes aussi malhonnêtes, aussi bilieuses, des incapables qui n’ont rien donné à ce pays n’ont été aussi cruels et demeurés dans leurs actes que rien n’honore. J’ai eu cet après-midi le premier ministre Boun Abdallah Dionne qui m’a appelé au téléphone. Je l’ai même passé Serigne Basse Cheikh Khadim Awa Ba, un témoin. Il est bien portant. Que ceux qui lui veulent la mort, autant de cruauté sachent qu’il sera bientôt de retour au pays » a déclaré, à Senego, l’ancien promoteur de lutte et ami de Boun Dionne.

A cela, il ajoute amer : « Chaque jour, nous voyons apparaître dans ce pays des actes éhontés qui n’honorent pas notre humanisme. Des gens, qui ne savent qu’outrager des personnes honorables, dignes et respectables donnant tout ce qu’ils ont pour le bien du Sénégal, sont en train de plonger ce pays dans la haine.»

Pour le conseiller du Président, Ibrahima Ndoye, les premiers comploteurs de la République rôdent autour du chef du Palais. A cet effet, il a pointé du doigt Mahmout Saleh, directeur de cabinet politique du Président Macky Sall. « Le président de la République a mis des gens à ses côtés. Mais ils n’ont pas son temps. La plupart des gens qui entourent le Président, sont des comploteurs. Ils passent leur temps à comploter auprès du président contre des gens qui travaillent », a déclaré Ibrahima Ndoye, dans l’émission Face 2 face de la TFM 21 juillet dernier.

L’abjecte exploitation de l’alitement de Boun Dionne met à nu toute la cruauté de ces colporteurs de fausses nouvelles dont le seul but est de se débarrasser d’un adversaire qui les empêche d’atteindre leurs nocifs desseins. Il est inadmissible dans une société comme nôtre où les valeurs d’humanisme, d’altruisme, de politesse et de courtoisie constituent le socle sur lequel sont bâtis nos rapports sociaux que des personnes malintentionnées utilisent le web pour creuser la tombe d’un homme connu pour loyauté sans faille, son amabilité proverbiale et sa placidité légendaire et dont le seul tort est de servir honnêtement son pays. Mais heureusement que l’homme propose mais que Dieu dispose. Un homme politique comme Ousmane Sonko, quand bien même il ne partagerait le même navire politique de Boun Dionne, a souhaité un prompt rétablissement à ce dernier. C’est cette élégance républicaine que l’on attend de nos hommes politiques qui pensent que la politique est l’art de creuser la tombe de l’adversaire avant l’heure. « So shocking ! »

Il est temps que nos autorités judiciaires, qui ont les moyens de saisir les

responsables de télécom, réagissent pour mettre fin à cette épidémie de fake news qui détruisent la vie d’honnêtes gens.

Ainsi la nation, dans l’unanimité de ses valeurs spirituelles et morales, souhaite un retour rapide de Mahammad Dionne à son poste de Secrétaire général de la Présidence avec la plénitude de ses moyens physiques et psychologiques.

Mark Senghor