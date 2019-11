Auteur d’un triplé qui a permis au Sénégal de remporter largement son match face à l’Eswatini (1-4), Famara Diedhiou est rentré dans l’histoire. Il est devenu le 5e joueur Sénégalais à réaliser cet exploit.

Diédhiou entre dans l’histoire

Après une première période compliquée avec un penalty raté, l’attaquant de Bristol City a sorti le grand jeu pour offrir aux Lions la victoire face à l’Eswatini (1-4). Il s’et suffisamment rattrapé en marquant trois buts en seconde période. Ce qui lui permet d’entrer dans le cercle fermé des joueurs ayant réussi cet exploit.

Sa réaction

Des moments magiques pour l’attaquant de Bristol City qui a partagé sa joie sur Twitter. « On tombe, mais on ne reste pas au sol, toujours se dire la prochaine sera la bonne et se battre jusqu’au bout. Content de mon triplé et félicitations à toute l’équipe. C’est le Sénégal qui gagne. Never Give Up Stay Strong »;