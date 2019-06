Farba Ngom : “Abdoul Mbaye est un traître”

Le député Farba est très remonté contre l’ancien Premier ministre et président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT). Invité de l’émission “Face to Face” de la Tfm, le député et maire APR d’Agnam estime qu'”Abdoul Mbaye ne pouvait pas ne pas être un traître”.

Il détaille : “En 2012 il voulait adhérer à l’Apr, arguant que ce que Macky a fait pour lui, même son père Kéba Mbaye, ne l’a pas fait pour lui. Mais c’est le chef de l’Etat qui l’en a dissuadé.”

Farba Ngom ajoute : “Ceux qui l’ont côtoyé à la Banque de l’habitat savent qu’il a fait beaucoup de deals. S’il a quitté le gouvernement, c’est parce que tout n’était pas catholique dans sa gestion.”

Pour étayer sa position, le député révèle : “Le Premier ministre Abdoul Mbaye avait écrit une lettre au ministre de l’Énergie, pour que la Sar soit transformée en dépôt, au profit de son ami Serigne Mbacké Sèye. Mais Macky Sall avait posé son véto.”