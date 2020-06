Une excellente nouvelle pour les populations de Fatick. A la date du 1er juin 2020, la région ne compte plus de cas positif au coronavirus. Selon une source médicale, le cas positif de Diakhao a effectué vendredi dernier un 4e test de contrôle dont les résultats sont revenus négatifs. Cet homme âgé de 43 ans a été donc déclaré guéri et est sorti le même jour du Centre de traitement des épidémies (Cte) de l’hôpital régional de Fatick où il était interné depuis le 10 mai passé. Pour le patient de Ndiaye-Ndiaye enregistré le 17 mai dernier, dans la commune de Fatick, son second contrôle a été fait avant-hier, dimanche, et est revenu négatif. Du coup, ce malade de 55 ans a lui aussi été déclaré guéri et est sorti de l’hôpital.

Les tests effectués sur les 25 contacts du patient de Diakhao ainsi que ceux faits sur les 65 contacts du malade de Ndiaye-Ndiaye ont été tous négatifs. Cependant, pour éviter aux populations de dormir sur leurs lauriers, les autorités les ont invitées à plus de prudence en respectant scrupuleusement les mesures de prévention.

